Федор Добронравов рассказал, при каком условии «Сваты-7» будут досняты в 2021 году

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, при каком условии сериал «Сваты-7» реально доснять в 2021 году. Все зависит от того, будут ли открыты границы между государствами нынешним летом.

«Мы были на связи с продюсерами, но уже давненько, если честно, не созванивались. Пока точно не знаю, что ждет «Сватов». Мы все боремся, чтобы это все поскорее завершилось. Я про пандемию, а там бог его знает, что будет. Будут ли границы открыты? Если да, то «Сватов» доснимут. Тут каждый день такие перемены. Государства открывают, государства закрывают каждый день. Так что здесь очень сложно что-то планировать на лето. Мы надеемся, что будущее у «Сватов» будет». Федор Добронравов

Напомним, что седьмая часть любимого миллионами россиян сериала «Сваты» снимается в Белоруссии. Актеры год назад начали работу над картиной. Они планировали вернуться на съемочную площадку в мае прошлого года, но их планы спутала пандемия.

Ранее в беседе с подписчиками в соцсетях актриса и звезда «Сватов» Анна Кошмал заявила, что не проходит и дня, чтобы ее не спросили про этот сериал. Ее мечта — завершить, наконец, работу над седьмой частью ленты.

Смотрите также: