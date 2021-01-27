Парный выход: Снигирь в легинсах и мини-юбке появилась на премьере фильма под руку с Цыгановым

В Москве началась светская премьера фильма режиссера Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Мероприятие проходит с участием звезд российского кино. Одними из первых на красной дорожке появились актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Для светского выхода Юлия выбрала стильный и при этом неброский аутфит. Стройная брюнетка облачилась в черные легинсы, мини-юбку и туфли с зауженными носами, рубашку цвета ночной фиалки и темно-синий жакет оверсайз с вставками цвета марсала. В качестве аксессуара Юлия Снигирь выбрала сумочку на цепочке.

Вполне демократично и без претензии выглядит и спутник актрисы Евгений Цыганов: черные брюки, белая футболка и темно-синий полувер с белым низом и планкой горчичного цвета.

Стоит отметить, что фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?» был представлен на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Теперь шанс оценить картину появился у простых зрителей.

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