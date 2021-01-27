«Лида непостоянная»: сын Алибасова оценил решение суда о потере квартиры отца в Новой Москве

Как отметил Бари Алибасов – младший, они с папой не готовы выступать против его бывшей жены.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался относительно квартиры, которая была ранее переписана актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной на его отца, а потом за нее началась с ней же ожесточенная борьба.

Недавно в московском городском суде представители Алибасова пытались обжаловать решение Троицкого суда столицы, постановившего вернуть квартиру актрисе. Ранее сделка была признана недействительной. На последнее заседание сам Алибасов, в отличие от бывшей жены, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, в суд не явился.

«Лида непостоянная. Говорила нам, что не хочет, чтобы жилье оказалось в собственности дочери Ольги. Теперь у нас его отсуживает. Мы брали квартиру в подарок, чтобы сохранить для Лиды. В итоге Федосеева-Шукшина заняла слабую позицию и пошла в суд. Мы с папой не готовы против нее выступать. Внутренние проблемы должны решаться в семье. Пусть Лида разбирается теперь сама с дочкой Олей». Бари Алибасов-младший

Напомним, что речь идет об однокомнатной квартире в Новой Москве. Ранее актриса подарила апартаменты мужу. Она надеялась, что он передаст в будущем жилье внукам актрисы — детям Марии Шукшиной, близнецам Фоке и Фоме. Алибасов вместо этого переписал квартиру на своего помощника и водителя Сергея Моцаря, после чего отношения с женой испортились.

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