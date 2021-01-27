«Теперь мы москвичи»: Илья Яббаров и Настя Голд купили квартиру в столице

Пара экс-участников «Дома-2» находится в эйфории от того, что сбылась их мечта.

Бывшие участники проекта «Дом-2», супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд стали владельцами недвижимости в столице. Пара купила квартиру в ипотеку. Илья и Настя пребывают на седьмом небе от счастья.

«Все думали, что я сопьюсь, а я не пью! Мы купили квартиру в семью в Москве и получили ключи. Теперь мы москвичи. Ура!» — поделился Илья Яббаров на видео, которое разместил в Instagram.

Новая квартира Ильи Яббарова и Анастасии Голд находится в новостройке. Пара показала кадры из своего жилища, демонстрируя, как они счастливы в связи с таким шикарным приобретением.

«Мы это сделали! – говорит Настя Голд на видео. – Муж рад! Мы обладатели пятидесяти квадратных метров».

Теперь супругам предстоит сделать в квартире ремонт, а затем, вероятно, они справят новоселье.

Напомним, пара еще и занимается строительством дома, который находится на родине Ильи Яббарова, в городе Саратове. Особняк Илья и Настя возводят в хорошем месте, с видом на Волгу.

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