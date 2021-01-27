Выше всех: Андрей Малахов занял лидирующую позицию в рейтинге российских телеведущих

Знаменитому шоумену, работающему на телеканале «Россия 1», публика доверяет больше других.

Телеведущий Андрей Малахов возглавил рейтинг своих коллег. В топе — имена звездных ведущих, которые пользуются доверием своей аудитории.

Ему «на пятки наступает» другой топовый шоумен — ведущий Первого канала Иван Ургант. Тройку лидеров замыкает Владимир Соловьев. В десятку тех, кому доверяют телезрители, вошли Владимир Познер, Максим Галкин, Александр Гордон, Павел Воля, Елена Малышева, Леонид Якубович. Замыкает топ-10 экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.

Интересно, что по результатам аналогичного опроса, который проводился осенью минувшего года, вторую позицию занимал Максим Галкин. Теперь же ведущий программы Первого канала «Лучше всех!» оказался на пятом месте, а вот Иван Ургант заметно укрепил свои позиции — осенью он был четвертым в рейтинге доверия.

больше по теме Юрий Дудь признан самым топовым российским блогером По данным исследовательского холдинга Romir, журналист занял верхнюю строчку рейтинга доверия пользователей YouTube.

Напомним, что опрос регулярно проводится на базе панели Romir Scan Panel. В нем принимают участие 2400 идентифицированных человек в возрасте от 14 лет, проживающих в городах России с населением более ста тысяч жителей.

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