«Добавила ненужного объема в области живота»: стилист указала на ошибку в аутфите дочери Игоря Крутого

Красавица Виктория позирует в кожаных глянцевых брюках с анималистическим принтом и укороченном джемпере.

Вика Крутая — старшая дочка жены известного композитора и продюсера Игоря Крутого. Виктория была рождена в первом браке Ольги Крутой, но Игорь Яковлевич считает ее своим ребенком и никогда не делал разницы между нею и родной дочерью Александрой.

Вика Крутая — обладательница женственных форм, которыми она гордится, и часто на снимках в Instagram делает акцент на своей чувственности.

На этот раз брюнетка подчеркнула свою фигуру брюками-дудочками из глянцевой кожи со змеиным принтом. Образ дополнила укороченным джемпером и туфлями на шпильке. Длинные волосы Виктория собрала в пучок, открыв красивую шею.

«Скользкая змея на свободе», — прокомментировала фото Виктория Крутая.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави нашла образ наследницы известного композитора актуальным, но при этом указала на ряд упущений, которые стоит учитывать девушкам, обладающим такими же формами, как Виктория.

«Очень трендовый лук, — отметила Елена Бестави в беседе с Teleprogramma.pro. — Кожаные брюки, анималистический принт, укороченный джемпер — абсолютно актуальны. Но есть в образе и недочеты — каблуки, высокая линия талии у брюк и укороченная линия джемпера способствуют визуальному удлинению ног. В данном случае получилось, что у Виктории чрезмерно короткое туловище и очень длинные ноги. Чтобы не было такого эффекта, стоит выбирать брюки не с такой высокой талией, либо джемпер подлиннее. И еще. Кожа с эффектом глянца всегда добавляет объем. На фотографии в зоне ниже талии как раз очень заметен этот эффект: Виктория добавила ненужного объема в области живота. В ее случае уместнее бы смотрелся асимметричный топ или джемпер, который перекрывает эту зону».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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