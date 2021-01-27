«Паразиты» на ТВ-3: корейский фильм, получивший «Оскара», впервые покажут по телевидению

Отличная новость для тех, кто не успел посмотреть корейский фильм «Паразиты», когда он шел в кинопрокате, и для тех, кто до сих пор не понял, почему именно ему американские киноакадемики решили дать «Оскар».

Уже в ближайшую пятницу, 29 января, оскароносную картину «Паразиты» впервые на телевидении покажет канал ТВ-3. Так что, для одних это шанс посмотреть фильм в комфортных домашних условиях, а для других — пересмотреть и заново оценить творческий замысел создателей этой социальной драмы.

Стоит отметить, что южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо стал первым в истории неанглоязычным фильмом, получившим «Оскар». Он завоевал награды в четырех из шести номинаций кинопремии. До того, как картину оценили за океаном, ее создателям рукоплескали на кинофестивале в Каннах — «Паразиты» награждены «Золотой пальмовой ветвью» этого форума.

Драма показывает особенности социального неравенства и его ужасающие последствия, к которым приводят, на первый взгляд, безобидные противоречия между богатыми и бедными.

Итак, фильм, ставший настоящей сенсацией мирового кинематографа, канал ТВ-3 покажет 29 января в 22:00. Не пропустите!

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