«Этот огонь перегорел»: Волочкова объявила о расставании с со своим тайным возлюбленным

Анастасия Волочкова на днях отметила свой день рождения, а теперь объявила о расставании с возлюбленным. Фанаты тут же отметили, что это очень похоже на историю, случившуюся с самой популярной девушкой России Ольгой Бузовой, которая сразу после своего 35-летия поставила точку в романе с блогером Давидом Манукяном. О своем завершившемся романе Анастасия также рассказала в Instagram.

«И я решила завершить эти отношения. Искренность — очень редкое качество в наши дни… И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни…» — написала Волочкова.

Напомним, что о существовании возлюбленного балерина заговорила еще летом. По ее словам, они планировали свадьбу, которая должна была состояться в одну из красивых дат октября. Позже Анастасия отметила, что торжество пришлось перенести из-за пандемии, и отправилась с мужчиной в отпуск на Мальдивы. Лица его она не показывала, но призналась, что молодого человека зовут Олег.

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