Хорошо покутили: Алибасов все новогодние праздники пил вино с Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о состоянии здоровья отца, который до сих пор находится в больнице.

«У него первые анализы прошли. Жив, здоров. Он лежал в реанимации. Ему категорически нельзя употреблять алкоголь. Иначе сразу начинаются проблемы с памятью. Он ничего не помнит. Они с Лидией Федосеевой-Шукшиной 31 декабря хорошо покутили. Потом еще все новогодние праздники пили вино, отдыхали. Я вытащил целый мешок из дома бутылок с вином. Отец хорошо погулял». Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов – младший, его отцу «было приятно провести время с любимой женщиной в молодежном угаре». «Он даже курить начал сигареты. Я прихожу, а дома пепельницы стоят. В итоге у него ухудшилось кровообращение. Кровь не стала поступать в кончики пальцев на ногах. Я пришел, а он просто встать не мог. Он плохо помнит, что было. Это было критическое состояние для отца. К счастью, кровообращение теперь нормальное. Надо ждать, когда мозговая деятельность восстановится. Отец вряд ли будет помнить все, что было раньше. Думаю, что 2 февраля я его заберу из больницы», — сказал Бари Алибасов – младший.

Напомним, что Бари Алибасов угодил в реанимацию и долгое время было неизвестно о его состоянии. К счастью, сейчас за его жизнь нет никаких опасений.

Смотрите также: