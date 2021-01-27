«За мной ухаживают и миллионеры, и просто богатые»: Поргина ответила на вопрос о замужестве

Чуть больше двух лет назад актриса похоронила своего любимого мужа Николая Караченцова.

Актриса Людмила Поргина заявила, что после смерти мужа актера Николая Караченцова стала пользоваться повышенным вниманием представителей сильного пола. По ее словам, без мужского внимания она не остается. Звезда ответила на вопрос, может ли в ее жизни случиться еще одна свадьба.

«За мной ухаживают многие: и миллионеры, и просто богатые. Но мне их деньги не нужны. Мне нужен человек. Я, когда вижу, что за мной начинают ухаживать, говорю сразу: «Простите, пожалуйста, у меня один-единственный мужчина и на всю жизнь!» Неважно, что у меня были мужья до Коли. Я искала его и нашла. И как же я теперь могу его заменить?» Людмила Поргина

Как отметила звезда, после смерти мужа она продолжает мысленно общаться с ним. На даче и в московской квартире у нее, к примеру, висят фотографии Караченцова. После разговоров с мужем каждое утро она идет заниматься домашними делами. По словам Поргиной, супруг научил ее жить полной жизнью и никогда не опускать руки, сообщает «Собеседник».

Напомним, что актер Николай Караченцов ушел из жизни в октябре 2018 года. Ему на тот момент было 73 года.

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