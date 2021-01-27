Умер актер из сериала «Ликвидация» Юрий Лахин

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. Ему было 68 лет. О трагедии сообщил в своем Facebook драматург Николай Коляда. Причина смерти не уточняется, однако известно, что недавно Лахин заразился коронавирусом.

CoViD-19 он переболел еще в декабре, но позже был госпитализирован в одну из московских больниц из-за осложнений. Почти месяц врачи боролись за его жизнь. Об этом пишет портал Е1.ru.

Напомним, что Лахин особенно запомнился зрителям по ролям в сериалах «Ликвидация», «Громовы», «Молодежка», «Вечный зов». Также сыграл эпизодическую роль в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Кроме того, на протяжении 11 лет он служил в Свердловском театре.

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