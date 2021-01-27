«Красивые»: Тарзан запечатлел Королеву, блеснувшую пышным бюстом

В начале января Тарзан и Наташа Королева представили своим фанатам новый трек «Гори, гори». Клип на него снимали на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках реалити-шоу «Племя». В своем Instagram танцор поделился совместным снимком с супругой. Оба позировали в голубых рубашках с белым цветочным принтом.

«Ночная жизнь – вперед!» — подписал фото Тарзан.

Фанаты предположили, что пара отправилась в Майами, где у Королевой живет мама. В начале февраля женщина отметит свое 75-летие.

«Красивые! Какие классные! Бомба!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Наташа Королева показала редкие кадры с моложавой мамой накануне ее 75-летия Артистка показала фотосессию своей родительницы.

Напомним, что недавно запел и сын артистов — Архип. Молодой человек решил дать новую жизнь песне «Дельфин и Русалка», которую Наташа Королева исполняла со своим первым мужем Игорем Николаевым.

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