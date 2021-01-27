«Поправилась на 18 килограммов»: Кошмал показала, как выглядела на последних сроках беременности

Звезда сериала «Сваты» заявила, что ребенок — это самое большое счастье на свете.

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Кроме того, она разместила несколько фотографий, на которых запечатлена на последних сроках беременности.

«Насколько килограммов поправились во время беременности и как худели?» — спросила одна из пользовательниц.

«Поправилась на 18 килограммов. Не худела. Веганство сделало свое дело». Анна Кошмал

«Как вам материнство?» — продолжили расспросы фанаты. «Самое большое счастье на свете. Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью», — заявила Анна Кошмал.

Напомним, что зимой 2017 года Анна Кошмал вышла замуж. О своем муже она не любит рассказывать. Летом 2018 года актриса впервые стала мамой. На свет появился ее сын Михаил, которого она, как не раз признавалась, безумно любит и с которым проводит все свое свободное время.

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