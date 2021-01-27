«Евгений Викторович разрешает мне приходить в девять»: Трусова о жизни в «домике Плющенко»

Фигуристка Александра Трусова в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказала о своем сотрудничестве с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нем всю неделю, на выходные выезжаю к семье. Здесь я только с мамой и двумя собаками. Евгений Викторович разрешает мне приходить в девять, когда на льду пусто и никого нет. И я только с Дмитрием Сергеевичем Михайловым катаюсь и работаю над скольжением».

Александра Трусова

Как отметила Трусова, не так давно она получила травму. У нее сильно болели ноги. Из-за этого было сложно исполнять аксель и тулуп. Сейчас фигуристка уже восстановилась. По словам Трусовой, она с нетерпением ждет 28 января. В этот день объявят, состоится или нет в этом году чемпионат мира по фигурному катанию. Он, как известно, должен пройти во второй половине марта в шведском Стокгольме.

Напомним, что Александра Трусова полгода назад покинула группу Этери Тутберидзе и перебралась в академию к Евгению Плющенко. На последнем чемпионате страны она стала только третьей, уступив двум ученицам бывшей наставницы.

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