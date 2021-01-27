«Там другая аудитория»: актер Гайдулян выступил за развитие TikTok

Андрей Гайдулян известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня» считает, что нужно развиваться в TikTok. Актер уже принялся за несколько проектов. Причиной тому стало то, что платформа пока абсолютно нерегулируемая.

«Там очень много свободы. Но еще там другая аудитория: я чувствую себя суперкомфортно, потому что могу экспериментировать. Я снимаю скетчи, юмор», — цитирует Гайдуляна News.ru.

Актер считает, что в TikTok можно найти контент на любой вкус, в том числе образовательный, а не только, как считают многие, танцы и кривляния.

Напомним, что ранее Андрей снялся в клипе Ольги Бузовой «Давай останемся дома», который вышел в свет в период начала пандемии.

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