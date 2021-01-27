«Он предпочитает оставаться инкогнито»: Анна Кошмал из «Сватов» поделилась редким кадром в объятиях мужа

Актриса держит в секрете все то, что касается ее личной жизни.

Звезда сериала «Сваты» украинская актриса Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Многих, что неудивительно, интересовало, как зовут мужа актрисы. Как известно, о мужчине Анна Кошмал ничего и никогда не рассказывает. Лишь однажды она размещала в соцсетях кадр с их свадьбы.

«Как зовут вашего мужа?» — поинтересовался один из пользователей. «Он предпочитает оставаться инкогнито», — ответила актриса.

При этом она все-таки разместила кадр с любимым человеком. Правда, прикрыла его лицо. Однако мужчину все-таки можно рассмотреть. На кадре он обнимает актрису. При этом обращает внимание, что на руках у него красуются татуировки.

Известно, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Летом 2018 года она подарила сына своему мужу. Ребенка назвали Михаилом. Не так давно она вместе с наследником была на отдыхе в Египте. Супруги выбрали популярный курорт Шарм-аль-Шейх, где весело проводили время.

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