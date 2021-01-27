«Обида куда сильнее чувств»: Даня Милохин не собирается общаться с биологической матерью

Популярный среди молодежи тиктокер Даня Милохин не собирается в ближайшее время общаться с родным братом Ильей и своей биологической мамой Любовью Бережной, которая не так давно появилась в одном из ток-шоу на телевидении. Как известно, женщина оставила в детдоме братьев семнадцать лет назад и долгие годы не напоминала о себе.

Между тем продюсер Ильи Милохина Мария Погребняк в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что надеется на встречу братьев, которые должны решить все накопившиеся вопросы друг к другу. По ее словам, она мечтает о встрече братьев без камер и посторонних лиц.

«Мне непонятно только одно — мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. А в интервью Ксении Собчак Даня сказал, что ему брат не нужен, он не харизматичный, он «дно», и встречаться он с ним не хочет».

Мария Погребняк

Как добавила Погребняк, Милохин не спешит встречаться и с биологической матерью, потому что на данный момент у него «обида куда сильнее чувств». В то же время она верит, что рано или поздно Даня пообщается с родительницей.

Напомним, что на связь с братьями выходил не так давно и их отец. Он уверял, что делал попытки в свое время забрать их из детдома, но ему не позволили это сделать из-за его тюремного прошлого.

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