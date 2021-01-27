Актуальный тренд: Лиза Галкина запечатлелась в модной куртке и брюках с лампасами

Младшая дочь Аллы Пугачевой — Лиза Галкина и ее брат Гарри в прошлом году стали первоклассниками. Малыши радуют звездных маму и папу своими успехами, причем, не только школьными. Они изучают иностранные языки, поют песни, играют на фортепиано. Именно поэтому, несмотря на свой юный возраст, у малышей уже сотни тысяч фанатов в социальных сетях. На этот раз поклонники девочки в очередной раз отметили, какой модницей она растет. Фото Лизы было опубликовано на одной из фан-страниц в Instagram.

«Обворожительный ребенок! Умница она! Мы очень любим эту куколку!» — писали пользователи Сети.

Лиза позировала в яркой куртке с цветочным принтом и черных брючках с лампасами, которые в этом сезоне очень популярны. Шикарные блондинистые локоны девочки были заплетены в две косы.

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