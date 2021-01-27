«Скрывать было очень трудно»: Татьяна Волосожар ждет второго ребенка от Максима Транькова

Фигуристка Татьяна Волосожар в Instagram сообщила, что в этом году подарит второго ребенка своему мужу фигуристу Максиму Транькову.

«Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила». Татьяна Волосожар

Как отметила олимпийская чемпионка, она хотела, чтобы ее беременность как можно дольше оставалось семейной тайной, но поняла, что скрывать интересное положение уже просто невыносимо. Как она заметила, она очень рада поделиться с поклонниками главной и своей лучшей новостью 2021 года.

Напомним, что Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали встречаться с 2012 года. В 2014 году они стали двукратными олимпийскими чемпионами игр в Сочи. Через год звезды сыграли свадьбу, а еще через два стали счастливыми родителями дочери Анжелики.

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