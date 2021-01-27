«Молодой батя»: Арсений Шульгин запечатлел крохотные ножки дочки в вязаных носках

Наследник певицы умилился картине, которую увидел глубокой ночью. Теперь он привыкает мало спать, так как у него дома подрастает дочка Селин.

Певица Валерия в минувшем году женила второго сына Арсения Шульгина. Ее старший наследник Артемий ранее тайно женился на своей избраннице за границей. Теперь артистке осталось выдать замуж дочку Анну. Тем временем она уже успела стать бабушкой. Арсений со своей возлюбленной Лианой вскоре после свадьбы сообщили, что они ждут пополнение в семье. А в новогоднюю ночь на свет появилась их дочка Селин.

22-летний бизнесмен привыкает быть отцом. Большую часть времени с малышкой проводит мама. При этом Арсений старается быть заботливым мужем. Он возит избранницу в рестораны и покупает ей все необходимое. Накануне Лиана весь день нянчилась с крохой. Однако ее возлюбленный не спал ночью, так как ребенок внес свои коррективы в их жизнь.

В соцсети Шульгин показал, как его жена кормит малышку. При этом кроха лежала с ними в постели. Она была облачена в кремовые ползунки и вязаные белые носочки. Девочка причмокивала, что умилило Арсения.

«Молодой батя», — подписал он пост.

Поклонники отметили, что это только начало. Многие похвалили сына Валерии за чуткость. К слову, парень ранее признался, что в ближайшие годы хочет завести еще несколько детей. Если его планы осуществятся, то у него будет многодетная семья.

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