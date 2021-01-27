«Папа»: вторая жена Грачевского показала рисунок дочери, на котором изображен режиссер

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна в сторис Instagram разместила рисунок руки их общей дочери Василисы. На нем изображен Борис Грачевский, таким каким его представляет наследница. Под рисунком подпись: «Папа». Он нарисован на фоне гор.

«Боря перед Новым годом попросил Василису нарисовать его портрет. Она нарисовала и ждала, когда они увидятся и она сможет подарить ему этот рисунок». Анна Грачевская

Напомним, что режиссер Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. Он в декабре прошлого года подхватил коронавирус и первое время лечился дома. Затем режиссер был госпитализирован.

Добавим, что на похоронах режиссера были его вторая и третья жены. Последняя супруга создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская до сих пор не может оправиться от его смерти. Она почти каждый день посещает могилу режиссера на кладбище. А вот первая жена звезды так и не появилась на его похоронах. Она вместе с дочерью находится на отдыхе в Испании.

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