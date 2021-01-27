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«Доснять «Сваты-7»: Анна Кошмал рассказала о своей главной «маленькой мечте» в жизни

Как отметила актриса, каждый день ей задают вопрос, когда сериал выйдет на экраны.

«Доснять «Сваты-7»: Анна Кошмал рассказала о своей главной «маленькой мечте» в жизни
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram пообщалась со своими поклонниками. Один из них спросил, какая маленькая мечта есть у актрисы в жизни.

Звезды сериала "Сваты"
Звезды сериала «Сваты». Фото: instagram.com/smorkovkina/

«Доснять «Сваты-7». Нет в моей жизни и дня, когда меня бы не спросили: «Когда они выйдут на экране?» И здесь 50 процентов тот же всех интересующий вопрос. Если что, никто не знает, когда они выйдут».

Анна Кошмал

Также поклонники поинтересовались у звезды «Сватов», что в ее понимании быть счастливым человеком и счастлива ли она сейчас сама. «Счастье и радость в жизни зависит от количества любви, которую человек дарит и получает. И я счастлива, да!» — заметила украинская актриса.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была частично отснята в Белоруссии примерно год назад. В мае прошлого года актеры должны были вернуться на съемочную площадку, но все планы спутал коронавирус. Предварительно, летом этого года актеры должны встретиться, чтобы доснять сериал.

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