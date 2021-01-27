«С детства говорили, что я сильно похож на отца»: 16-летний красавец-сын Золотухина о сходстве с актером

Сын актера Валерия Золотухина от молодой актрисы Ирины Линдт, которая младше на 33 года, Иван пришел в студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Он рассказал о своей семье и любимом отце, который ушел из жизни, когда ему было всего восемь лет.

«Когда я смотрю кадры со своего рождения, то испытываю чувство тепла. Я люблю пересматривать архивные фотографии. Просто душа в такие моменты радуется. Мой любимый фильм с участием отца, конечно, «Бумбараш». Мне с детства говорили, что я сильно похож на своего отца. Мне это еще в садике все твердили». Иван Золотухин

«Ваня не любит, когда на него кричат. Ваня, как и отец любит, когда дело кончается в любых спорах миром. Когда в детстве я на него порой кричала, он не уходил из комнаты, пока я его не обниму», — добавила мать молодого человека Ирина Линдт.

Напомним, что в 2004 году Ирина Линдт родила сына Ивана от Валерия Золотухина. Ради молодой актрисы он так и не ушел из семьи. Актер умер в 2013 году.

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