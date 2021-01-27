«У него есть танцы, которые он не очень любит»: Малахов рассказал об увлечениях трехлетнего сына

Три года назад Андрей Малахов впервые стал отцом. Наследника, которого назвали Саша, журналисту и продюсеру подарила Наталья Шкулева. В интервью порталу Teleprogramma.pro Малахов рассказал о развивающих занятиях сына, его любимых игрушках и о том, как они проводят выходные.

«У него есть танцы, которые, мне кажется, он не очень любит. Также лепка, рисование, английский, музыка, общее развитие — математика и логическое мышление», — сказал Малахов.

В числе любимых игрушек — Сова, медвежонок Пух и плед. Тот самый, который дают новорожденным в роддоме Лапино. С чем связана особая любовь к нему, Андрей объяснить не может.

Кроме того, каждую субботу отец и сын начинают с посещения бассейна, после которого пьют капучино и едут к дедушке с бабушкой на дачу.

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