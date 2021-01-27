«Не мог попасть ногой на ступеньку»: Линдт вспомнила, как впервые увидела пьяного Золотухина в театре

Как отметила актриса, она была в шоке и очень расстроилась.

Актриса Ирина Линдт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила начало своего романа с актером Валерием Золотухиным, который был старше ее на 33 года.

«Мне было 24 года. В какой-то момент я увидела человека в коридоре театра. Не очень трезвого. Он не мог попасть ногой на ступеньку. Я еще удивилась, что в театре человек находится в таком состоянии. Он поднял лицо, и я поняла, что это Валерий Золотухин. Я была в шоке и очень расстроена. Говорила, единственный известный артист на весь театр и в таком состоянии. Это была наша первая встреча в театре».

Ирина Линдт

Как отметила Линдт, она не сразу полюбила актера, но со временем привязалась к нему. «Это происходит, когда люди долго общаются, проявляются в разных качествах. Я стала замечать его человеческие качества. Он человек неимоверной доброты. И на меня это подействовало. Потом он начал меня за косички дергать. Хотя это мне не нравилось. Был момент, когда его долго не было в театре и я поняла, что чего-то мне стало не хватать. Это был первый момент, что человек становится небезразличен», — вспомнила актриса.

Напомним, что в 2004 году Ирина Линдт родила сына Ивана от Валерия Золотухина. Ради молодой актрисы он так и не ушел из семьи. Актер умер в 2013 году.

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