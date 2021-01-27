«Мое место – сидеть в жюри»: Сергей Пенкин объяснил, почему отказался участвовать в шоу «Маска»

Как отметил музыкант, его действительно активно звали в проект.

Певец Сергей Пенкин заявил, что ему поступали предложения принять участие во втором сезоне телешоу «Маска», рейтинги которого в прошлом году взлетели до заоблачных высот. При этом он ответил отказом.

«Да, меня звали в «Маску». Но я отказался. Мое место — сидеть в жюри, а не в масках выступать». Сергей Пенкин

Отметим, что в шоу «Маска» отказались участвовать несколько ярких звезд, но все же на проекте будут очень известные имена. Как рассказал тайный информатор, среди участников будет «очень яркая певица, по которой сходили с ума миллионы мужчин». Также в шоу примет участие певец, который даже сегодня волнует умы многих девушек. Сегодня полным ходом идут первые репетиции проекта, сообщает «Собеседник».

Напомним, что шоу «Маска» стартует на канале НТВ 14 февраля — в день святого Валентина. Победителем первого сезона стал музыкант Анатолий Цой.

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