Драгоценности Ахматовой, книги с подписями, вещи: что на самом деле хранилось на чердаке в доме Баталова

Актриса Людмила Дмитриева рассказала, что на самом деле хранилось на чердаке в доме покойного актера Алексея Баталова. По ее словам, шедевров итальянского художника Амедео Модильяни так, скорее всего, все же не было, а вот драгоценности поэтессы Анны Ахматовой присутствовали. Как известно, Ахматова при жизни дружила с матерью Баталова Ниной Ольшевской.

«Все вещи дарились людьми, которые приходили к Нине Антоновне. К ней тянулись, она ценила людей за красоту, за талант, но не за деньги». Людмила Дмитриева

Кроме драгоценностей поэтессы, также были книги с подписями, личные вещи, ценные бумаги. Все это Алексей Баталов при жизни хранил именно на чердаке своего дома. Возможно, там были и неизвестные портреты Ахматовой. Пусть даже и не руки Модильяни, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Вдова Алексея Баталова пыталась пристроить на аукцион ценные бумаги из коллекции своей свекрови Правда, среди раритетов никогда не было рисунков итальянского художника Амедео Модильяни.

Напомним, что по одной из версий раритеты были вывезены в Израиль после смерти Алексея Баталова адвокатом Михаилом Цивиным. В этой стране живет его сын. Как известно, адвокат втерся в доверие к вдове актера Гитане Леонтенко, провернул несколько сомнительных махинаций и сейчас вместе с женой находится под следствием.

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