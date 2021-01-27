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Драгоценности Ахматовой, книги с подписями, вещи: что на самом деле хранилось на чердаке в доме Баталова

Актриса Людмила Дмитриева раскрыла несколько секретов.

Драгоценности Ахматовой, книги с подписями, вещи: что на самом деле хранилось на чердаке в доме Баталова
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Актриса Людмила Дмитриева рассказала, что на самом деле хранилось на чердаке в доме покойного актера Алексея Баталова. По ее словам, шедевров итальянского художника Амедео Модильяни так, скорее всего, все же не было, а вот драгоценности поэтессы Анны Ахматовой присутствовали. Как известно, Ахматова при жизни дружила с матерью Баталова Ниной Ольшевской.

Людмила Дмитриева
Людмила Дмитриева. Фото: Globallookpress.com

«Все вещи дарились людьми, которые приходили к Нине Антоновне. К ней тянулись, она ценила людей за красоту, за талант, но не за деньги».

Людмила Дмитриева

Кроме драгоценностей поэтессы, также были книги с подписями, личные вещи, ценные бумаги. Все это Алексей Баталов при жизни хранил именно на чердаке своего дома. Возможно, там были и неизвестные портреты Ахматовой. Пусть даже и не руки Модильяни, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что по одной из версий раритеты были вывезены в Израиль после смерти Алексея Баталова адвокатом Михаилом Цивиным. В этой стране живет его сын. Как известно, адвокат втерся в доверие к вдове актера Гитане Леонтенко, провернул несколько сомнительных махинаций и сейчас вместе с женой находится под следствием.

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Алексей БаталовАмедео МодильяниЛюдмила ДмитриеваМихаил ЦивинНина Ольшевская