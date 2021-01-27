Вдова Алексея Баталова пыталась пристроить на аукцион ценные бумаги из коллекции своей свекрови

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко еще при жизни актера пыталась пристроить на аукцион ценные бумаги из коллекции его матери Нины Ольшевской. Правда, там не было никаких рисунков руки итальянского художника Амедео Модильяни, о которых сегодня столько разговоров. Как известно, на них изображена подруга Ольшевской поэтесса Анна Ахматова.

«Вдова Алексея Баталова в курсе всего, что хранится в их доме. Еще при жизни Баталова она пыталась пристроить на аукцион бумаги из коллекции Ольшевской, предлагала что-то в РГАЛи, но о рисунках Модильяни никаких разговоров никогда не велось. Максимум, о чем говорилось, это о рисунках самого Баталова».

Сотрудник аукционного дома

В аукционных домах столицы говорят, что картины Модильяни, якобы найденные в доме Баталовых, это полный бред. Правда, один рисунков все же существовал. Он был ранее опубликован в книге «Бег времени» и уже давно находится на музейном хранении, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в программе «Пусть говорят» адвокат Элина Мазур заявила, что в доме Баталовых хранились картины руки Модильяни. Позже их якобы вывезли в Израиль. Руку к этому приложил адвокат Михаил Цивин, который сейчас вместе с женой находится под следствием. В Израиле у него живет сын.

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