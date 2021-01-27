«Какая нежная»: Костенко в белом платье с воланами блеснула «ложбинкой греха»

Недавно Анастасия Костенко с Дмитрием Тарасовым и двумя дочками отдыхали на Мальдивах. На острова семья отправилась сразу после того, как футболист покинула состав казанского «Рубина». К слову, Костенко на местном телевидении вела программу о хоккее.

В своем Instagram мама двоих детей опубликовала снимок, на котором позировала в белоснежном платье с воланами на рукавах и юбке. Наряд не скрывал пышный бюст девушки.

«О, какая красивая! Шикарное платье на шикарной девушке! Какая нежная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Костенко и Тарасов стали мужем и женой в 2017 году. Пара воспитывает двух дочек, младшей из которых нет еще и года. Настя продолжает обучение в Высшей школе «Останкино», где постигает азы журналистики.

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