Личная жизнь Ольги Бузовой: мужчины, по которым она лила слезы
Видео
Наденьте это немедленно: что будет модно носить весной 2021 года
Видео

«Она солнечный открытый человек»: Солдатова рассказала, как Кабаева влюбляет людей в себя

Как отметила гимнастка, ее коллега всегда на позитиве и улыбается.

«Она солнечный открытый человек»: Солдатова рассказала, как Кабаева влюбляет людей в себя
Александра Солдатова. Фото: instagram.com/soldy21/

Гимнастка Александра Солдатова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff заявила, что в ее виде спорта вызывает восхищение олимпийская чемпионка 2004 года в греческих Афинах Алина Кабаева. Причем ее главное способность – умение влюблять людей в себя.

Алина Кабаева
Алина Кабаева. Фото: Globallookpress.com

По словам Солдатовой, Кабаева — невероятно позитивный человек. Сколько раз она с ней не встречалась, Кабаева всегда была на позитиве, улыбалась.

«Видно, что она солнечный открытый человек. И это правда здорово, особенно когда частенько встречаешь прям холодных людей, не злых, но холодных. И тут ты видишь эту потрясающую улыбку — говорю даже просто про выступления, которые были у нее раньше. Просто одно удовольствие смотреть».

Александра Солдатова

Напомним, что Александра Солдатова четыре раза побеждала на чемпионатах мира и трижды на первенствах Европы. В прошлом году она приняла решение завершить свою блистательную карьеру.

Смотрите также

Тэги

Александра СолдатоваАлександра Солдатова последние новостиАлина КабаеваАлина Кабаева последние новостиВасилий Конов