«Она солнечный открытый человек»: Солдатова рассказала, как Кабаева влюбляет людей в себя

Как отметила гимнастка, ее коллега всегда на позитиве и улыбается.

Гимнастка Александра Солдатова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff заявила, что в ее виде спорта вызывает восхищение олимпийская чемпионка 2004 года в греческих Афинах Алина Кабаева. Причем ее главное способность – умение влюблять людей в себя.

По словам Солдатовой, Кабаева — невероятно позитивный человек. Сколько раз она с ней не встречалась, Кабаева всегда была на позитиве, улыбалась.

«Видно, что она солнечный открытый человек. И это правда здорово, особенно когда частенько встречаешь прям холодных людей, не злых, но холодных. И тут ты видишь эту потрясающую улыбку — говорю даже просто про выступления, которые были у нее раньше. Просто одно удовольствие смотреть».

Александра Солдатова

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Напомним, что Александра Солдатова четыре раза побеждала на чемпионатах мира и трижды на первенствах Европы. В прошлом году она приняла решение завершить свою блистательную карьеру.

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