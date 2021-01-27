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«Арсению 4 месяца»: Плющенко показал, как нянчит младшего сына

Наследнику фигуриста исполнилось 4 месяца.

«Арсению 4 месяца»: Плющенко показал, как нянчит младшего сына
Евгений Плющенко. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

В сентябре прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь стали родителями. Малыша назвали Арсений. А накануне ему исполнилось уже 4 месяца. В своем Instagram олимпийский чемпион опубликовал видеоролик, на кадрах которого держал Арсения на руках, глядя в окно.

«Арсению 4 месяца», — подписал видео Плющенко.

Фанаты фигуриста отреагировали на публикацию, оставив добрые пожелания.

«Здоровья! Какой классный! Какая прелесть! Маленький красавчик!», — писали пользователи Сети.

Напомним, старшему сыну Рудковской и Плющенко – Саше в этом году исполнится уже 8 лет. Мальчик занимается фигурным катанием, ходит в школу, успевает сниматься в кино и клипах. Помимо этого, у фигуриста есть еще одни сын от предыдущего брака, а у продюсера двое взрослых детей от Виктора Батурина.

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