Личная жизнь Ольги Бузовой: мужчины, по которым она лила слезы
Видео
Наденьте это немедленно: что будет модно носить весной 2021 года
Видео

«Майкл Джексон жив?»: Решетову с «новым» микроносом с трудом узнали поклонники

Фолловеры заподозрили ее в пластике, но модель это отрицает.

«Майкл Джексон жив?»: Решетову с «новым» микроносом с трудом узнали поклонники
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram снимок, на котором подписчики узнали ее с трудом, либо вообще отказались признавать в ней модель. Пользователей Сети поразил ее мини-нос, который чудесным образом стал выглядеть меньше обычного.

Естественно, что люди тут же заподозрили брюнетку в пластике либо в экстремальной коррекции внешности специальными программами, но Настя категорически отвергла эту версию.

«Макияж!» — заверила красотка публику.

Переписка в блоге Решетовой.
Переписка в блоге Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Однако в это поверили далеко не все. Впрочем, проверить это будет весьма несложно – стоит просто понаблюдать в дальнейшем за Решетовой. Ну а пока ее микроблог наполняется забавными комментариями. Одни из самых смешных, пожалуй: «Майкл Джексон жив?»

«Это кто?», «Фотошоп – наше все, «Кто это?», «Что с носом? Вообще не твой», «Назима», «Носик изменился что ли?», «Совершенно на себя не похожа», — также написали пользователи Сети.

Переписка в блоге Решетовой.
Переписка в блоге Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Смотрите также

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиАнастасия Решетова последние новостипластика