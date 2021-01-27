«Он остался в переходном возрасте»: бывшая девушка Манукяна назвала причины их расставания

До встречи с Ольгой Бузовой у блогера был роман с танцовщицей Валерией Агикьян, который завершился крахом.

Бывшая девушка музыканта и блогера Давида Манукяна танцовщица Валерия Агикьян объяснила, почему они не смогли долго быть вместе. По ее словам, сначала все было прекрасно в их отношениях, а потом мужчина стал откровенно на нее давить, и она просто не выдержала.

По словам Валерии Агикьян, блогер стал промывать ей мозги. Говорить, что в танцах она ничего не сможет добиться. Он попросил ее уехать на родину в Новосибирск и стать домохозяйкой. В тот момент она поняла, что от него просто надо бежать. Впрочем, позже девушка успокоилась.

«У меня нет обид на Давида. Я была очень удивлена, когда услышала столько негативных комментариев в свой адрес в его интервью. Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков».

Валерия Агикьян

Напомним, что Давид Манукян не так давно расстался с певицей Ольгой Бузовой. Телеведущая заявила, что блогер ее периодически избивал и постоянно изменял, сообщает телеканал «Москва 24».

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