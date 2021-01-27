Где ты, Бари?: Алибасов не явился в суд по квартире Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве

По слухам, он по-прежнему находится на лечении в наркологической клинике.

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов не явился в суд по квартире, которая теперь уже точно принадлежит его бывшей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как известно, в московском городском суде представители звезды пытались обжаловать решение Троицкого суда столицы, постановившего вернуть квартиру актрисе. Ранее сделка была признана недействительной.

Интересно, что Лидия Федосеева-Шукшина, которой, на минуточку, уже 82 года, в суд пришла. Вместе с ней в зале присутствовала ее представитель адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Напомним, что речь идет об однокомнатной квартире в Новой Москве. Ранее актриса подарила апартаменты мужу. Она надеялась, что он передаст в будущем жилье внукам актрисы, детям Марии Шукшиной близнецам Фоке и Фоме. Алибасов вместо этого переписал квартиру на своего помощника и водителя Сергея Моцаря, после чего отношения с женой испортились, сообщает «Комсомольская правда».

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