Как на праздник: Лиза Галкина примерила в школу юбку-плиссе оттенка маренго и чернильный жакет

В сентябре этого года близнецы Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс элитной гимназии. За образование своих детей Алла Пугачева и Максим Галкин платят боле 3 млн рублей в год.

Территория вип-заведения находится под круглосуточной охраной, вход исключительно по пропускам. Занятия начинаются в 8 утра, и уже с первых дней учебы здесь дают не менее пяти уроков в день. После школы дети могут задержаться на кружки, выбрав по душе. В обучающем арсенале заведения значатся: иностранные языки, музыка, искусство, театральная студия, углубленное изучение предметов.

Несмотря на серьезную нагрузку, двойняшки практически всегда пребывают в хорошем настроении, особенно Лиза, которая отличается жизнерадостным характером и чувством юмора. А чтобы у малышей мироощущение было еще лучше, Максим Галкин старается утром поднять им дух хорошей шуткой.

Возможно, именно в этот момент его дочь попала в объектив фотокамеры. Девочка в кадре улыбается, с задором взирая на фотографа, при этом облачена в школьную форму: юбку-плиссе цвета маренго, чернильный кардиган прямого кроя и белую блузку. Снимок накануне опубликовал фан-аккаунт юной звездочки.

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