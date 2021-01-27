Мерцающий эффект: Пугачева предстала с мужем в мятном платье-мешке и серебристых сапогах

Алла Пугачева переживала разные периоды своей жизни – она долгое время была полной, а потом неожиданно похудела, какой остается и по сей день. В пору своей пышнотелости она использовала некоторые стилистические хитрости, о которых нередко рассказывают на «Модном приговоре».

К примеру, Эвелина Хромченко советовала корпулентным дамам обратить внимание на однотонные наряды, которые неизменно вытягивают фигуру. Прячут погрешности фигуры также многослойные наряды. К примеру, накинутый на плечи палантин или кардиган легко скрывает какие-то ненужные рельефы. Ну а тем, кому не нравится их выдающийся животик, стилист рекомендовала обратить внимание на платье-мешок, его еще называют платье-сак.

Фан-аккаунт Аллы Пугачевой накануне опубликовал фото, на котором она предстает в свете с мужем Максимом Галкиным как раз с учетом этих трех рекомендаций: имеет одноцветную одежду, у которой два слоя (платье и кардиган), ну и модель платья как раз та, что корректирует формы.

Звезда выбрала облачение в одном из своих самых любимых оттенков – мятном, надев с ним в комплекте серебристые сапоги и подобрав в тон к обуви клатч. Все вещи обладают мерцающим эффектом, который сейчас в тренде, об этом Teleprogramma.pro рассказывала имидж-стилист Ольга Трофимова.

Ранее мы писали о певице Заре, которая поддержала это актуальное течение и отметилась на ГУМ-катке в пуховике с отливом и шапке-люстре.

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