Чехова поддержала тренд на шубы-чебурашки в оттенке экрю, показав новинку поклонникам

Накануне Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале рассказала об одном из самых актуальных трендов. На мировые подиумы ворвались вещи в оттенке экрю, этот вариант белого заинтересовал дизайнеров своим небанальным видом и возможностью сочетать его с самыми разнообразными вещами.

больше по теме Счастливый папа: Виторган провел время с сыном от Собчак за моделированием самолета Платон в свои четыре года обладает очень пытливым умом.

Ранее на этой же программе рассказывали, что белые вещи при правильном подборе по фигуре на самом деле не полнят женщин, а вот черные — худят. Светлые оттенки всегда смотрятся торжественно и привлекательно, хоть и не практичны.

Одной из первых среди отечественных звезд на тренд откликнулась Анфиса Чехова, которая приобрела шубу-чебурашку в оттенке экрю. Брюнетка со смуглой кожей и выразительными глазами выбрала сдержанную модель с двубортным воротником.

«Анфиса, вам идет шубка», «Какая модница!», «Цвет приятный», «Тоже такую шубку хочу», — откликнулись пользователи Сети, увидев обновку телеведущей на видео в ее аккаунте.

Смотрите также