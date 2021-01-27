«Делают живот максимально плоским»: Хромченко показала юбки, которые корректируют фигуру

На шоу «Модный приговор» пришла героиня по имени Анна, полковник полиции в отставке и большая любительница экстремального мини. После выхода на пенсию она решила отдохнуть от форменной одежды и стала носить откровенно вульгарные вещи. Раздосадованный муж не выдержал этого испытания и привел ее на телепроект преображаться.

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Эвелина Хромченко решила помочь героине и рассказала ей о юбках, которые отлично подчеркивают фигуру (чего так хотела участница программы), демонстрируют ножки и, в то же время, выглядят достойно. Кроме того, они еще и корректируют фигуру, убирая лишнее. В один из таких экземпляров и переодели Анну. Она с гордостью прошлась по подиуму Первого канала, вполне довольная результатом. На ней оказалась юбка-карандаш чуть ниже колен с разрезом по левой ноге.

«Теперь вы можете насладиться красивым и элегантным вариантом того, как можно продемонстрировать ножку. А она у вас стоит того! Ее просто нужно преподносить подарочно. Чем хороши юбки этой длины? Тем, что, когда они хорошо сидят и не создают горизонтальные линии в паху и на животе, они, во-первых, делают живот максимально плоским, во-вторых, хорошо обтягивают бедра сзади, в-третьих, с ними можно носить короткие облегающие жакеты, которые вы любите. А вот с облегающими брюками, которые вы тоже любите, носить их нельзя. С ними допустимы только жакеты до середины бедра. Потому что эти два контекста полнят, если носить их вместе. А зачем вам это надо?» — прокомментировала ведущая проекта.

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