«Какая потненькая!»: Андреева не постеснялась сняться в бане, позируя с вениками

Екатерина Андреева в свои 59 лет сохраняет отличную форму и бодрость духа, одно из ее любимых развлечений – посещение русской бани с классическим парением и нырянием в прорубь.

Совсем недавно звезда отдыхала в Республике Хакасия, остановившись в горном отеле. Отсюда она порадовала фолловеров кадрами прямо из ледяной купели. Журналистка с невозмутимым спокойствием запечатлелась в купальнике и ушанке на фоне льда и снега.

Вернувшись в Москву, она продолжила традицию и вновь отправилась в баньку. Андреева похвасталась, что ей удалось попариться веничками с пихтой и эвкалиптом. После чего она отведала травяной чай с вареньем из шишек. Ее фото из парной в хвойных ветвях произвело в Сети фурор.

«Какая потненькая!», «Взмокла женщина, прекрасно», «Как русалочка, очень красивая женщина», «Лесная фея», «Ух, мокрая!», «Фея чистоты!», «Какая же вы красавица», — прокомментировали фолловеры.

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