«Растолстевшая, как собака»: Гузеева с трудом свела халат на раздавшейся после праздников груди

Ведущая шоу «Давай поженимся!» не скрывает, что занималась чревоугодием на зимних каникулах.

Оливье отразилось у многих россиян на фигуре после новогодних праздников. Не минула участь сия и Ларису Гузееву, которая со свойственной ей прямотой рассказала об этом в личном блоге.

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Восседая в махровом халате перед зеркалом (в этот момент с ней работал стилист) ведущая сняла для своего Instagram видео.

«Это Сашечка моя любимый и я, растолстевшая на новогодних харчах, как собака. Надо браться за себя. Халат сына еле сошелся. Надеюсь, вы также страдаете, как и я, чтобы не было обидно», — сказала артистка.

До этого Лариса выкладывала в Сеть посты с блюдами, которыми она балуется на каникулах. И они явно не выглядели диетическими. В меню Гузеевой, к примеру, была жареная картошка с солеными огурцами, пельмени и блины.

Отметим, что в эфире шоу «Давай поженимся!» его ведущая часто жалуется на лишний вес, но при этом крайне редко отказывается от угощений, которые приносят в студию. Звезда не скрывает, что любит покушать.

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