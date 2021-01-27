«Прости меня, земля, что я тебя покинул»: как выглядит гранитная могила Караченцова спустя 2 года

Народный артист Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия 26 октября 2018 года, скончавшись в реанимации от неоперабельного рака легких. Родной «Ленком» попрощался с ним 29 октября, а отпевал его сам Патриарх Кирилл. Похоронили любимца миллионов зрителей на Троекуровском кладбище.

больше по теме История большого обмана: что было в предсмертных голосовых сообщениях Началовой На Первом канале обнародовали последние послания Юлии.

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте захоронения актера, что рассказать его почитателям, как выглядит могила звезды спустя два года. На кладбище она выделяется своей монументальностью. Видно, что за местом упокоения ухаживают, практически всегда здесь есть цветы. Публика продолжает помнить артиста и чтить его память.

Памятник Караченцову выполнен из черного гранита, на нем изображена финальная сцена из рок-оперы «Юнона и Авось», которая, пожалуй, будет вечно ассоциироваться именно с Николаем Петровичем. Актер в роли графа Резанова стоит на коленях в свой последний час и обращается к Родине: «Прости меня, земля, что я тебя покинул».

Смотрите также