История большого обмана: что было в предсмертных голосовых сообщениях Началовой

16 марта 2019 года умерла Юлия Началова от заражения крови и сердечной недостаточности, развившихся из-за маленькой ранки на ноге. Сепсис был стремительным, ведь звезда страдала подагрой и диабетом.

Эта трагедия стала для многих настоящим потрясением, ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Зрители до последнего момента видели свою любимицу улыбающейся на сцене и в телеэфирах, жизнерадостную, на высоких каблуках. А когда она исчезла с радаров ее администраторы и пиарщики заверяли вначале публику, что она в отпуске, потом, что слегка приболела.

Как оказалось, об этом просила сама артистка. И теперь это известно совершенно точно, ведь на Первом канале в фильме «Подлинная история Юлии Началовой» вечером 27 января обнародуют последние голосовые сообщения звезды, которая умоляла свою подругу и специалиста по продвижению Анну Исаеву скрыть правду.

Первое сообщение Юля отправила за 5 дней до смерти. Она сообщила, что ей почистили не только палец, где была ранка, но и всю стопу. Через несколько дней она ждала новой чистки.

«Мне сказали, дней через 7-10, если нормально все, отправят домой. И я смогу выступать. Но придется с балетом не поплясать месяцок-второй», — процитировала «Комсомольская правда» Юлию, которая не понимала до конца, что с ней происходит.

Чтобы ее не потеряли поклонники, Началова в этот момент стала писать в Instagram, что улетела в Рим, дескать, приспичило отдохнуть резко и даже поставила геолокацию. Исаеву она попросила: «На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: «Какая больница? Она в Риме».

Анна пошла на поводу у подруги и несколько дней заверяла журналистов, что звезда просто отдыхает. А потом СМИ стали неожиданно писать, что артистка вдруг приболела, но совсем несерьезно. И это тоже происходило по просьбе Началовой.

«Анют! Молчи. Делай официальное заявление, что человек просто лежит на чекап, проверяется. Ничего серьезного не происходит. Скажи: съездила в Рим к фониатру, есть немного свободного времени, проходит полное обследование. Все это делают: Меладзе, Гагарина, Лобода… График ненормированный, подтягивает все свои показатели. Обычные гемоглобины, витамины и пятое-десятое. Также бывают боли от каблуков из-за работы», — надиктовала своему пресс-секретарю Юлия.

Мама артистки тоже считает, что ее дочь так и не поняла, что скоро уйдет. Она страдала, жаловалась на плохое самочувствие, но даже мысли не допускала, что это серьезно.

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