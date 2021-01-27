«Я не плакала»: дочь Началовой до сих пор носит подарки маме на кладбище

Вера не может забыть последний день общения с родительницей.

Дочь умершей Юлии Началовой Вера Алдонина впервые публично высказалась о своей маме. Произошло это в эфире шоу «Док-Ток».

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Оказалось, что девочка до сих пор носит подарки родительнице на кладбище и помнит в мелочах их последний день.

«В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, у нее очень сильно болела нога», — рассказала наследница певицы на Первом канале.

В тот день она решила порадовать маму цветами и отдала ей букеты, которые подарили ей после концерта. Обрадованная Юля сказала тогда много ласковых слов своей наследнице, и они навсегда остались в ее памяти. Девочка призналась, что ни за что бы не поверила, если бы ей поведали о предстоящей беде – она ее не чувствовала. О смерти мамы она узнала позже всех – в этот момент она отдыхала с другими детьми за границей. Дед ей выдал новость прямо в аэропорту, когда встретил ее из поездки. Но даже на похоронах она вела себя сдержанно.

«Я не плакала, старалась держаться», — сказала Вера. При этом призналась, что ей было очень больно.

Похоже, что дочь Началовой пошла характером в мать – сильной и не признающей поражений. Ведь Юля до последнего не хотела говорить о боли, которую чувствовала долгие годы.

В настоящий момент наследница певицы живет с бабушкой и дедушкой, самостоятельно приняв такое решение. Ее отец Евгений Алдонин не раз звал дочку к себе, но она осталась рядом с родителями мамы, чтобы поддерживать их.

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