Акцент на яркость: на «Модном приговоре» назвали три основных тренда в окрашивании волос

Пряди не потеряли своей актуальности, но они теперь стали выглядеть более заметно.

Чемпион мира по парикмахерскому искусству Армен Торосян в эфире «Модного приговора» на Первом канале назвал три основных тренда в окрашивании волос.

«Если раньше было в моде полностью цветное яркое окрашивание по всей голове, то в этом году окрашивание стало более зональным», — сказал эксперт.

Тренд №1 – блочное окрашивание. В этом случае цветные пряди четко отделены друг от друга, как правило их делают возле лица. Цвета могут быть как пастельные для создания игры цвета, так и достаточно контрастными. Например, Армен сделал сине-зеленые пряди на медно-золотистой основе. Этот вид колорирования хорошо смотрится на динамичных прическах.

Тренд №2 – контуринг. Он в моде давно, но раньше проявлялся в мягких, натуральных цветах. «Как будто вы съездили в отпуск, а волосы в зоне лица у вас просто выгорели. В этом году тренд сохранился, но также приобрел цвет», — заметил мастер. Пряди могут быть как пастельными, так и яркими и суперяркими до неоновых тонов. Торосян сделал розовые пряди на светлых волосах у лица модели и по концам.

Тренд №3 – скрытое окрашивание. Подойдет тем, кто по статусу или по работе не может постоянно блистать с яркими волосами. В этом случае окрашенные локоны остаются внутри под другими волосами, но, если хочется их показать – собираешь пучок и демонстрируешь миру интересный эффект. Также красиво смотрится этот метод, когда волосы колышутся. Окрашивание может быть как контрастным, так и смежным.

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