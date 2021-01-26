«Выступлю в этой роли»: больная Татьяна Тарасова готовится появиться на публике

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила прекрасную новость в Instagram. Вынужденная сделать паузу в работе из-за болезни, Татьяна Анатольевна уже полна решимости предстать перед публикой.

Тренер рассказала, что будет судить соревнования фигуристов, на которых они показывают свое мастерство в прыжках.

«Александр Коган пригласил меня стать судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала. Скорее всего, я выступлю в этой роли на этих интересных соревнованиях», — поделилась Татьяна Анатольевна.

Она добавила, что состязания пройдут с 5 по 7 февраля в Москве. За звание чемпионов турнира будут бороться известные фигуристы — Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.

Поклонники Татьяны Тарасовой обрадовались этой новости, ведь это означает, что тренер идет на поправку.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что тренер Татьяна Тарасова тяжело больна. 73-летняя легенда фигурного катания передвигалась на инвалидной коляске и была вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию, где планировала быть в качестве комментатора.

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