«Шикарная женщина»: Светлана Лобода подчеркнула налитую грудь черным топом на тонких бретелях

Исполнительница хитов Светлана Лобода поделилась в Instagram фото с невероятным чувственным посылом. Он читается и в выражении лица певицы, и в ее глазах. Ну а если опустить взгляд пониже, то можно увидеть нечто совершенно прекрасное – идеальное декольте Светланы Лободы.

Блондинка позирует в черном топе на узеньких бретелях, ткань плотно облегает роскошную грудь певицы и дает волю воображению. Глубокое декольте Светланы украшает массивное колье в виде раскинувшей крылья птицы. Откровенный снимок Лобода прокомментировала текстом, явно содержащим обращение к возлюбленному певицы. Последняя фраза адресована таинственному избраннику звезды.

«Птица, сидящая на дереве, не боится, что ветка сломается, потому что верит не в ветку, а в свои крылья. Взмахнула и улетела… С тобой», — написала Светлана Лобода.

Преданные фанаты певицы предсказуемо пришли в восторг от снимка. Они делают комплименты кумиру.

«Лободуся, вы богиня, «Красотка, волшебная», «Шикарная женщина», «Секси», — высказываются в Сети.

Смотрите также