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«Мы настолько разные»: Маша Кожевникова публично обратилась к мужу

Звезда поздравила Евгения Васильева с днем рождения.

«Мы настолько разные»: Маша Кожевникова публично обратилась к мужу
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

26 января день рождения отмечают сразу два любимых мужчины актрисы Марии Кожевниковой — средний сын Максим и супруг Евгений Васильев. Наследника звезда сериалов поздравила днем, опубликовав обращение к нему в Instagram, а мужу написала оду вечером.

«Мы настолько разные и такие близкие, что в слова эти чувства не укладываются!» — обратилась Кожевникова к любимому мужчине.

Мария поблагодарила супруга за десять лет, прожитых вместе, и троих сыновей — Ваню, Максима и Василия, рожденных за это время.

«Мне так по-женски спокойно за твоей спиной, и я так люблю твое крепкое плечо!» — добавила актриса.

Стоит отметить, что супруг Марии Кожевниковой, бизнесмен Евгений Васильев, в отличии от жены, человек совсем непубличный. Мария никогда ничего не рассказывает о муже и крайне редко показывает совместные с ним фотографии.

Мария Кожевникова с мужем Евгением Васильевым
Мария Кожевникова с мужем Евгением Васильевым. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Известно, что пара не регистрировала свой брак в загсе. Несколько лет назад Мария и Евгений обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце.

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