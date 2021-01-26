Стали известны место и дата прощания с покончившим с собой стендапером Александром Шаляпиным

В окружении ныне покойного участника Stand Up Show Александра Шаляпина сообщили о месте и дате прощания с ним. Покончивший с собой 41-летний стендапер Александр Шаляпин будет похоронен 28 января на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с ним начнется в полдень.

Напомним, тело Александра Шаляпина накануне, в понедельник, 25 января, обнаружила в квартире его жена, вернувшаяся с дачи. Александр лежал в луже крове. Версия смерти всего одна — суицид. То, что Шаляпин покончил с собой, подтверждает и его супруга. Молодая женщина убита горем. Она знала, что ее возлюбленный страдает от депрессии, причиной которой стала невостребованность артиста в последние месяцы, но никак не предполагала, что он выберет смерть в качестве решения проблем.

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Известно также, что Александр Шаляпин страдал от алкоголизма и некоторое время назад проходил курс лечения в реабилитационной клинике. О трагедии Александра Шаляпина рассказывала накануне его директор Мария Малякина, она же сообщила СМИ о дате и месте его похорон.

«Прощание с Александром Шаляпиным пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале», — цитирует Марию Малякину 360 tv.ru.

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