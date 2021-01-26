«Я видела папу»: внебрачная дочь покойного Владимира Коренева доказала родство с ним

Известный артист, звезда культового советского фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев умер второго января этого года от коронавируса. Не прошло и сорока дней после смерти 80-летнего актера, как о себе заявила его внебрачная дочь, жительница Томска Евгения Харькова. Женщина не была знакома со своим отцом, хотя бывала в театре, где он служил.

«Я видела папу, была в театре неоднократно», — делилась Евгения Харькова.

Чтобы доказать свою правоту, Евгения решилась провести анализ ДНК. Результат, который озвучили в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия», женщину не удивил. Она была уверена в родстве с Владимиром Кореневым.

«На 99,9% отцовство практически доказано», — произнесла пришедшая вместе с мамой в студию передачи дочка Евгении и внучка Коренева, София Герасимова.

Маму Евгении Харьковой и Владимира Коренева соединил мимолетный роман в 70-х годах прошлого века. Женщина, родившая дочку от известного артиста, заявила об этом только несколько лет назад, многие годы до этого она хранила личную тайну.

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Евгения призналась, что хотела бы общаться с официальной семьей своего отца, мечтает о встрече с сестрой Ириной. Как утверждает внебрачная дочка Владимира Коренева, никакой корысти в ее желании нет.

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