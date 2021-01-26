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«Она давно в Киеве»: Садальский рассказал, когда на самом деле Максакова приезжала в Россию

Как отметил актер, журналисты часто придумывают, что хотят.

«Она давно в Киеве»: Садальский рассказал, когда на самом деле Максакова приезжала в Россию
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, когда на самом деле оперная дива Мария Максакова приезжала в Россию.

Мария Максакова
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

«Мария была в России в ноябре прошлого года. Сейчас она давно в Киеве. Это журналисты придумывают, что хотят. Зачем-то пишут, что она сейчас приехала. Это все неправда, все врут».

Станислав Садальский

Ранее в СМИ прошла информация, что Мария Максакова приехала в Россию из Киева. При этом отмечалось, что ее мать, актриса Людмила Максакова, не захотела с ней встретиться. Якобы сама Мария искала случая встретиться с родительницей.

Напомним, что Мария Максакова с 2016 года живет в Киеве, куда она уехала из России вместе с мужем. В 2017 году в Киеве был убит ее муж, российский политик Денис Вороненков. Происшествие случилось на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. После этого Марии Максаковой была представлена на Украине государственная охрана.

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Денис ВороненковКиевЛюдмила МаксаковаМария МаксаковаСтанислав Садальский